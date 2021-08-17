В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период

Согласно информации Александра Головнева, зимой для очищения дорог от снега планируется использовать примерно 60 единиц роторной техники. Также для обслуживания улично-дорожной сети страны будут применять 650 единиц пескосолераспределительной и около 1 тыс. единиц снегоочистительной техники.обратил внимание он.Вместе с тем особое внимание уделяется заготовке материалов, которые используются в зимнее время для устранения скользкости дорог.отметил начальник главного управления.Кроме того, Александр Головнев добавил, что ход ремонтных работ в настоящий момент говорит о том, что все будет сделано своевременно.– резюмировал начальник главного управления.