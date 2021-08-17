В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период

О подготовке автомобильных дорог Беларуси и эксплуатации в осенне-зимний период рассказал начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, сообщает БЕЛТА.
Согласно информации Александра Головнева, зимой для очищения дорог от снега планируется использовать примерно 60 единиц роторной техники. Также для обслуживания улично-дорожной сети страны будут применять 650 единиц пескосолераспределительной и около 1 тыс. единиц снегоочистительной техники.
– Это отработанная годами технология. К одним из важнейших составляющих подготовки к зимнему периоду относятся выполнение всего комплекса работ по приведению покрытий в удовлетворительное и хорошее состояние, устройство тонких слоев и слоев износа, нанесение разметки. Разметка (особенно зимой, когда мы имеем большую продолжительность темного времени суток) играет серьезную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, – обратил внимание он.
Вместе с тем особое внимание уделяется заготовке материалов, которые используются в зимнее время для устранения скользкости дорог.
– В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания. В целом по организациям республиканских автомобильных дорог требуется на зимний период 2021–2025 годов почти 400 тыс. т песчано-соляной смеси и около 350 тыс. т солей, – отметил начальник главного управления.
Кроме того, Александр Головнев добавил, что ход ремонтных работ в настоящий момент говорит о том, что все будет сделано своевременно.
– Как показала прошлая довольно сложная зима, особых нареканий по зимнему содержанию дорог не было. Я думаю, в этом году мы также справимся достаточно успешно и не создадим проблем пользователям. Комфорт будет обеспечен, – резюмировал начальник главного управления.