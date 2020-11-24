В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как предприятия готовятся обслуживать дороги зимой

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Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" рассказалПо его словам, предприятия полностью готовы к работе в зимний период и обеспечат бесперебойное безопасное движение на республиканских дорогах.