Подготовлен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке автомобильных дорог и организации дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Фото из архива
Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" рассказал замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко:
– Планируется работа 60 единиц роторной техники, а также 653 пескораспределительных и 945 снегоочистительных машин. На этот отрезок времени нужно заготовить 387 000 тонн песчано-соляной смеси, 182 000 тонн технической соли и 186 000 тонн чистой соли.
По его словам, предприятия полностью готовы к работе в зимний период и обеспечат бесперебойное безопасное движение на республиканских дорогах.
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В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как предприятия готовятся обслуживать дороги зимой
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК