В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси прошли переговоры с делегацией Приморского края

– подчеркнул в своем приветственном выступленииПо словам, их регион пока мало интегрирован. Больше развито среднетоварное производство, нет крупных предприятий. Тем не менее сегодня вырисовываются крупные холдинги и в молочно-товарном производстве, и в свиноводстве, и в растениеводстве, которые могут формировать политику и быть триггерами, вести за собой остальных.– сказал Олег Кожемяко.В конце своего выступления Иван Крупко пригласил представителей Приморского края посетить выставку «Белагро-2020», которая пройдет с 29 сентября по 4 октября 2020 года.