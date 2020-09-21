В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси прошли переговоры с делегацией Приморского края

Приморский край – один из ключевых торговых партнеров Беларуси на Дальнем Востоке. Наша республика заинтересована в увеличении взаимной торговли с этим российским регионом и готова поставлять широкий ассортимент продовольственной продукции. В первую очередь мясной и молочной промышленностей.
– Мы сделаем все, чтобы выросли наши торгово-экономические отношения, – подчеркнул в своем приветственном выступлении министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко. – Даже с учетом немалого расстояния между Республикой Беларусь и Приморским краем мы можем быть полезны в работе с племенным материалом: поставке племенного скота молочного и мясного направления, развитии семеноводства. Это же касается и продукции семеноводства. Мы можем предложить семенной материал яровых культур – тритикале и пшеницы. Благодаря нашим НПЦ при Академии наук появляются новые и передовые разработки, которые успешно используются агропромышленным комплексом. Кроме этого, одно из важных направлений, которое и дальше нужно развивать, – обучение кадров.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, их регион пока мало интегрирован. Больше развито среднетоварное производство, нет крупных предприятий. Тем не менее сегодня вырисовываются крупные холдинги и в молочно-товарном производстве, и в свиноводстве, и в растениеводстве, которые могут формировать политику и быть триггерами, вести за собой остальных.
– Конечно, мы заинтересованы в белорусской продукции, которая имеет положительную оценку качества. Мы заинтересованы и в создании торговых домов на территории Приморского края под реализацию и белорусской сельхозпродукции, и товаров народного потребления, – сказал Олег Кожемяко.
В конце своего выступления Иван Крупко пригласил представителей Приморского края посетить выставку «Белагро-2020», которая пройдет с 29 сентября по 4 октября 2020 года.
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси прошли переговоры с делегацией Приморского края
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Фото: Наталья ЧАСОВИТИНА