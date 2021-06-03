В Министерстве энергетики Беларуси прокомментировали заявление литовской стороны, касающееся работы межгосударственных линий электропередачи, сообщили в пресс-службе министерства.
Беларусь и Литву связывают 13 ЛЭП, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 кВ. В соответствии с соглашением между Беларусью, Россией, Эстонией, Латвией и Литвой осуществляется их совместное управление через центры диспетчерского управления с каждой стороны. «Это международная практика. «Взять все в одни руки», как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление», – сказали в Министерстве энергетики.
«Если Литва нацелена на отключение трансграничных линий электропередачи, она должна согласовать эти действия с участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе с белорусской стороной, так же, как и Беларусь согласовывала свои действия при временном отключении трансграничных электросетей во время испытаний надежности своей энергосистемы», – подчеркнули в ведомстве.
«В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях», – подытожили в министерстве.
Фото: архив БЕЛТА
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В Министерстве энергетики прокомментировали заявление Литвы по межгосударственным электросетям
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