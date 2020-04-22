В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили формирование цен на социально значимые товары

Действие установленных по укрупненным позициям социально значимых товаров предельных торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) распространяется на определенные виды продукции.В МАРТ уточнили, что госрегулирование цен не распространяется на свежий картофель, столовую свеклу и морковь откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты или сетчатую тару с применением клипсатора. В то же время постановление распространяется на пастеризованное коровье молоко, кефир, сметану, творог любой жирности в любой упаковке без добавок, черный байховый весовой и фасованный чай без вкусовых добавок, кофе весовой и фасованный без добавок.При приобретении товаров у производителей (импортеров) по отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара по территории Беларуси, юрлица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, могут суммировать к отпускным ценам фактически понесенные расходы по доставке.Цены должны округляться таким образом, чтобы рентабельность реализованной продукции, надбавка импортера, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не превышали их предельного уровня, установленного постановлением № 30.Для соблюдения размеров торговых надбавок, установленных постановлением № 30, производителям, импортерам, субъектам, занимающимся оптовой торговлей, рекомендуется указывать в товарно-транспортных накладных и товарных накладных информацию о формировании цены на товары (отпускная цена, оптовая надбавка (скидка), др.).При принятии решения об изменении цен на социально значимые товары МАРТ рекомендует учитывать прогнозный параметр базовой инфляции на 2020 год (не более 4%).Как сообщалось, постановлением МАРТ № 30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др. Постановление действует в течение 90 дней.