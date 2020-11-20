В «Мингорсвете» рассказали, как оформят столицу к праздникам и когда включат новогоднюю иллюминацию

Заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет» Игорь Пятигорец рассказал, что к Рождеству и Новому году столицу украсят новые световые композиции – деревья.Их установят на Октябрьской площади. Там появятся и другие световые фигуры в виде сказочных персонажей. Большие шары, что радовали минчан и гостей столицы в прошлые годы, переедут на площадку у «Чижовка-Арены».– поделился Игорь Пятигорец.