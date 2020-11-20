Стало известно, когда Минск загорится разноцветными огнями, какие новинки планируется установить и как будет выглядеть главная новогодняя красавица, сообщает Минск-Новости.
Заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет» Игорь Пятигорец рассказал, что к Рождеству и Новому году столицу украсят новые световые композиции – деревья.
Их установят на Октябрьской площади. Там появятся и другие световые фигуры в виде сказочных персонажей. Большие шары, что радовали минчан и гостей столицы в прошлые годы, переедут на площадку у «Чижовка-Арены».
– Главную елку страны оформим по пиксельной технологии. На ней разместим 128 гирлянд, 21,5 тыс. пикселей, которые будут создавать световые эффекты и картинки. Сюжеты еще дорабатываем. Не забудем и про музыкальное сопровождение. По пиксельной технологии украсим ель возле выставочного центра «БелЭкспо» на пр. Победителей. Всего наши сотрудники добавят красоты пятнадцати елкам. На них планируется разместить 323 светодиодные гирлянды. Это более 20 тыс. ламп. Украсим и 60 живых деревьев. Включим иллюминацию на проспектах и других участках города. Сделаем все, чтобы Минск выглядел празднично, ярко и красиво, – поделился Игорь Пятигорец.
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В «Мингорсвете» рассказали, как оформят столицу к праздникам и когда включат новогоднюю иллюминацию
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ