В Мингорисполкоме разрабатывают экологическую карту столицы

Экологическую карту Минска разрабатывают в Мингорисполкоме. Об этом во время конференции в Национальном пресс-центре рассказал заместитель директора по развитию КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Павел Петрулевич:

— В настоящее время готовится экологическая карта города. Совместно с жилищно-коммунальными службами мы нанесли на карту все места временного хранения и сбора бумаги, твердых бытовых отходов, стекла. Отметили и пункты приема отходов. На карте также есть объекты захоронения мусора, полигоны, объекты переработки, маршруты движения транспорта, собирающего отходы.

Павел Петрулевич сообщил, что в ближайшее время сервис появится в публичном доступе. Также, по его словам, параллельно ведется работа по созданию возможности онлайн-мониторинга за тем, когда, откуда и куда будет вывозиться мусор. Также в процессе будет проводиться взвешивание отходов:

— Это позволит вести статистику утилизации в контексте города, а в последующем — конкретного района. Также в рамках этого проекта на карту будут нанесены все объекты инженерной инфраструктуры: лавочки, столбы, элементы озеленения — своеобразная цифровая инвентаризация. Это будет сделано для того, чтобы можно было в любой момент обратиться и привести все в порядок. Такой подход позволит более эффективно выстраивать процессы управления городом.