В Мингорисполкоме рассказали, где будет расположена центральная праздничная площадка столицы в Новый год

Как отметил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, городские новогодние мероприятия начнутся 25 декабря. Старт им дадут концертная программа на площадке возле Дворца спорта, а также представление и интерактивная программа в Верхнем городе.Что касается празднований в новогоднюю ночь, они пройдут на 19 площадках во всех районах Минска. При этом центральной городской площадкой в новогоднюю ночь станет ярмарка в районе Дворца спорта. Здесь состоится концертная программа с участием популярных артистов белорусской эстрады, а 1 января вечером минчан и гостей столицы порадует молодежная программа с участием диджеев и лучших молодых исполнителей.