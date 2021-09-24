В Мингорисполкоме определили объекты для обязательного оборудования системами видеонаблюдения

В сумме в перечне 1091 объект, который в обязательном порядке должен быть оборудован средствами системы видеонаблюдения. В список вошли административные здания с возможностью одновременного пребывания по меньшей мере 100 человек, учреждения общего среднего, среднего специального и высшего образования, объекты здравоохранения, железнодорожного транспорта, а также десять въездов в столицу и выездов из нее, пять станций и головной офис Минского метрополитена.Кроме того, такие системы необходимо установить в магазинах, общежитиях, супермаркетах, торговых центрах, кафе, музеях, ресторанах, казино, театрах, игровых клубах, гостиницах, столовых, барах, парках, спортивных и спортивно-оздоровительных комплексах, на рынках, стадионах, АЗС. Например, в перечне присутствует Республиканский центр олимпийского резерва по футболу Белорусского государственного университета, Белорусский государственный цирк, архитектурно-скульптурный комплекс "Минск – город-герой", мемориальный комплекс "Тростенец", а также иные объекты.Решение вступает в силу после его официального опубликования.