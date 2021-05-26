Министерство энергетики Беларуси прокомментировало решение украинской стороны запретить импорт электроэнергии из нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными. Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны», – отметили в ведомстве.
В Минэнерго напомнили, что запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее – с апреля по декабрь 2020 года. «После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились, и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности», – добавили в пресс-службе.
«Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину», – подытожили в Минэнерго.
Фото: pixabay.com
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В Минэнерго прокомментировали запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину
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