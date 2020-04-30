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В Минэкономики разработают меры для стабильной работы промышленности

Министерство экономики в рамках работы над проектом программы социально-экономического развития Беларуси на 2020—2025 годы организовало обсуждение проблемных вопросов поддержки и развития отечественной индустрии в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, информирует пресс-служба ведомства.

Сегодня в Минэкономики состоялось первое заседание рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов и выработке мер для стабильной работы предприятий и промышленного комплекса. В ходе встречи была констатирована необходимость адаптации направлений развития как отечественной индустрии в целом, так и, в частности, машиностроительного комплекса к новым условиям, связанным с трансформацией в экономике практически всех государств, изменением подходов к взаимодействию между государствами и новой динамикой в торговле товарами и услугами, в пассажиропотоках.

«Если в первом квартале мы видим, что экономика работала на потенциале, инерции и заказах предыдущего периода, то в дальнейшем ситуация усложняется неопределенностью. Все зависит от длительности карантинных ограничений по движению трудовых ресурсов, перемещению грузов и так далее, которые приняты в различных государствах. Все эти процессы оказывают значительное влияние на Республику Беларусь в силу открытости нашей экономики. И в этой неопределенности чрезвычайно важно дать правильные импульсы экономике, отраслям, помочь промышленным предприятиям сориентироваться, в каком направлении им необходимо двигаться дальше» считает министр экономики Александр Червяков.

Эти вводные условия предопределили две задачи рабочей группы. Первая  найти ответ на вопрос, как сохранить работоспособность нашего промышленного комплекса в текущей ситуации. Вторая  подготовить программу его дальнейшего развития в новых условиях. Министр особо отметил, что перед тем как решать эти задачи следует выстроить приоритеты странового уровня.

«Мы предлагаем в нынешних условиях два ключевых приоритета, из которых необходимо дальше разворачивать все наши действия и предложения — это занятость и безопасность. Подразумевая под занятостью сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы, естественно, социальную стабильность, определенный спрос, под безопасностью мы понимаем продовольственную безопасность, создание условий для жизнедеятельности людей, здоровье нации, энергетическую безопасность, вопросы, связанные с комфортностью проживания, мобильностью и информацией. Исходя из этих двух приоритетов мы должны развернуть приоритеты на отраслевом уровне, понимая складывающуюся ситуацию на рынках и видя потребителей продукции, которую будет выпускать наша промышленность»,  пояснил Александр Червяков.

Министр подчеркнул, что избранные приоритеты промышленного развития должны помочь выделить те компетенции, которые исключительно важно сохранить и поддержать в условиях падения мировой экономики, а в период восстановления – развивать дальше, а также – производства, которые необходимо трансформировать на имеющейся научно-технологической базе.

«Текущую ситуацию следует рассматривать как окно возможностей для того, чтобы измениться, стать эффективнее, перестроиться к лучшему»,  констатировал в заключение Александр Червяков.

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