Злоумышленники посредством одного из мессенджеров рассылают заманчивые предложения. Некоторые жители не могут отказаться и попадаются на удочку мошенников.
Опасная рассылка была зафиксирована среди жителей Солигорского района. Сообщения люди получали в мессенджере Viber.
– Это скорее хорошо забытое старое. Наши сотрудники фиксировали случаи, когда граждан пытались обмануть с помощью фальшивого розыгрыша от магазина «Евроопт». Соответствующее заявление есть и на официальном портале торговой сети, – прокомментировали в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.
Милиционеры призывают не поддаваться на провокацию. И если вы все-таки получили сомнительное сообщение, не нужно переходить по указанной там ссылке. Следует пожаловаться на публикацию либо сообщение, предупредить о действиях мошенников своих близких и знакомых.
Фото: pixabay.com
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В милиции рассказали про новую схему кибермошенничества
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