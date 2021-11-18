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В милиции рассказали о новых схемах интернет-мошенничества

В отделе уголовного розыска Солигорского РОВД рассказали sb.by, какие новых схемы для обмана белорусов стали использовать интернет-мошенники. 


– Стать жертвой мошенников можно не только пытаясь продать товар на торговой площадке или связавшись с фейковой техподдержкой банка. Классические мошеннические схемы интернет-разводов стали встречаться реже, но не исчезли, – уточнили в райотделе. 

В Солигорском РОВД рассказали о двух недавних случаях: горожанки поверили мошенникам и лишились крупных сумм. 

– 27-летняя солигорчанка хотела найти работу через интернет, и ей попалось объявление о трудоустройстве в США, на Аляске, высокооплачиваемым сортировщиком морепродуктов. Уже при общении с «менеджером» по телефону и электронной почте горожанке сообщили о том, что для трудоустройства в их компании девушка должна отправить им 900 долларов. Потом они попросили вторую транзакцию – 700 долларов, – рассказали правоохранители. 

Девушке даже назвали дату вылета и аэропорт, но спустя несколько дней с ней перестали выходить на связь. Было установлено, что следы злоумышленников ведут в Украину. Так под предлогом трудоустройства киберпреступники похитили у женщины более BYN 4100 рублей. 

А 37-летняя  жительница Солигорска в интернете познакомилась с мужчиной, который представился Уильямом. Новый знакомый рассказал, что он военнослужащий из Америки, сейчас находится на службе в Республике Йемен. 

– В ходе общения он рассказал женщине, что совсем скоро выходит на пенсию и приедет к ней навсегда. В последующем в ходе переписки «жених» сообщил, что он отправил на ее имя посылку с 70 000 долларами США. Потом он убедил горожанку, что посылка задержана на таможне какой-то страны и для того, чтобы она была отправлена в Беларусь, нужно заплатить определенную сумму. Пострадавшая поверила и денежным переводом отправила мошеннику 3000 долларов США. Потом потребовались еще деньги, женщина брала кредиты и все переводила мошеннику. К настоящему моменту установлено, что средства были отправлены неустановленному лицу, проживающему в турецком Стамбуле. Всего она перевела злоумышленнику более 42 тысяч рублей, – пояснили в милиции.  

По данным фактам возбуждены уголовные дела. 

Фото: pixabay.com
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