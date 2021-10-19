В милиции напомнили порядок оформления биометрических документов

С 1 сентября в Беларуси начали выдавать биометрические документы. О том, как происходит процедура их оформления, рассказала инспектор группы по гражданству и миграции ОГиМ Солигорского РОВД Ольга Альферович в эфире местного телеканала.
Фото из архива
Напомним, идентификационная карта гражданина Беларуси действует только на территории нашей страны. Для выезда за границу потребуется дополнительно изготовить биометрический паспорт. Документы нового образца предполагают сбор персональных данных – это отпечатки пальцев, цифровая фотография и подпись. Данные собираются при помощи стационарных комплексов для изготовления биометрических документов и передаются в единый центр обработки персональных данных бюро паспортизации для изготовления самих документов.
– Для того чтобы изготовить ID-карту либо биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, граждане сначала должны внести плату в размере 43 рубля за выдачу ID-карты либо 2 базовые величины – 58 рублей – за выдачу биометрического паспорта. Документы могут быть изготовлены в течение 15 рабочих дней. Также они могут быть сделаны в ускоренном порядке – на протяжении 10 рабочих дней. Возможен и срочный порядок – в течение пяти дней. За данную процедуру нужна дополнительная плата, – пояснила милиционер.
Так, менять действующие документы на новые необязательно. Выдача ID-карт и биометрических паспортов осуществляется параллельно и по желанию. А иностранные граждане и лица без гражданства теперь могут получить только биометрические виды документов.