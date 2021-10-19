В милиции напомнили порядок оформления биометрических документов

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Напомним, идентификационная карта гражданина Беларуси действует только на территории нашей страны. Для выезда за границу потребуется дополнительно изготовить биометрический паспорт. Документы нового образца предполагают сбор персональных данных – это отпечатки пальцев, цифровая фотография и подпись. Данные собираются при помощи стационарных комплексов для изготовления биометрических документов и передаются в единый центр обработки персональных данных бюро паспортизации для изготовления самих документов.– пояснила милиционер.Так, менять действующие документы на новые необязательно. Выдача ID-карт и биометрических паспортов осуществляется параллельно и по желанию. А иностранные граждане и лица без гражданства теперь могут получить только биометрические виды документов.