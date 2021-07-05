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  2. В милиции напомнили, какая ответственность может грозить подросткам за купание в неустановленном месте

В милиции напомнили, какая ответственность может грозить подросткам за купание в неустановленном месте

В стране продолжаются рейды по водоемам и местам массового отдыха. Их проводят милиционеры и спасатели совместно с представителями учреждений образования. Цель таких мероприятий – предотвратить несчастные случаи. Сейчас милиционеров особенно беспокоят дети: многие из них на период летних каникул остаются без присмотра. 


О том, чем может закончиться для подростка купание в запрещенном месте, напомнил начальник ИДН Молодечненского РОВД Алексей Посох в программе "Новости. Время местное".

– Такие случаи фиксируются, материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и определения мер воздействия на несовершеннолетних. Ребенка, достигшего 16-летнего возраста, могут привлечь к ответственности по ст. 24.42 КоАП за купание в запрещенном месте. Если подросток не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, то в соответствии с  ч. 1.ст. 10.3 КоАП проводится проверка в отношении законного представителя либо опекуна данного несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, – рассказал милиционер. 

Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Молодечненского ГРОЧС Александр Подлюжный сказал: 

– Мы провели немало рейдов по водоемам и продолжаем эту работу. Сегодня мы видим, что, несмотря на жаркую погоду, людей на запрещенных водоемах стало гораздо меньше

При этом отмечается, что иногда ребята отправляются к запрещенным местам, не уведомив об этом родителей. Особой популярностью у подростков из Молодечненского района пользуется местный водоем Криница. Купание там не разрешено –нет соответствующей инфраструктуры и дежурящих спасателей. 

Фото из архива БЕЛТА
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