В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали информацию о том, что в столичном районе Серебрянка была задержана семья. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
– Некоторые источники публиковали информацию о задержании семьи в Серебрянке. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, милиционеры специально применили газ через дверной глазок.
Двое мужчин, указанные в публикациях, привлечены к административной ответственности, женщины не задерживались. Газ правоохранители не применяли, – прокомментировали в ГУВД.
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В милиции Минска прокомментировали информацию о задержании семьи в Серебрянке
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