В МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси

В Министерство иностранных дел нашей страны 4 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В министерстве рассказали, что польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме».
«Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы. Мартину Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы», – отметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации.
«Белорусская сторона еще раз подтвердила готовность решать любые, в том числе чувствительные вопросы в духе взаимоуважительного диалога. Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали», – резюмировали в МИД.
Ранее 4 ноября МИД нашей страны выступил с заявлением о том, что системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе серьезно настораживают.