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  2. МИД России заявил о сотрудничестве с Беларусью в борьбе с санкциями Запада

МИД России заявил о сотрудничестве с Беларусью в борьбе с санкциями Запада

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишет РИА Новости

Фото: БЕЛТА

Панкин отметил, что Россия поддерживает Беларусь в противодействии западному давлению: 

– Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском. 

Также Панкин заявил, что Россия последовательно осуждает санкционную практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС. 

В настоящее время страны ЕАЭС согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран объединения, а также в целях минимизации ущерба общему рынку союза, напомнил спикер. 
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