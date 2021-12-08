МИД России заявил о сотрудничестве с Беларусью в борьбе с санкциями Запада

Панкин отметил, что Россия поддерживает Беларусь в противодействии западному давлению:Также Панкин заявил, что Россия последовательно осуждает санкционную практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС.В настоящее время страны ЕАЭС согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран объединения, а также в целях минимизации ущерба общему рынку союза, напомнил спикер.