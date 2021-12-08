МИД России заявил о сотрудничестве с Беларусью в борьбе с санкциями Запада

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишет РИА Новости.
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Панкин отметил, что Россия поддерживает Беларусь в противодействии западному давлению:
– Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском.
Также Панкин заявил, что Россия последовательно осуждает санкционную практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС.
В настоящее время страны ЕАЭС согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран объединения, а также в целях минимизации ущерба общему рынку союза, напомнил спикер.