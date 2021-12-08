В МИД России считают, что Запад хочет спровоцировать протесты в Беларуси

Цель санкционного давления Запада на Минск заключается в том, чтобы спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений и обрушить уровень жизни простых граждан. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.
– Если говорить о Беларуси, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов? – отметил замглавы МИД РФ.
Он также добавил, что Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по данной теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС.
– В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ, – рассказал Александр Панкин агентству .
Кроме того, по словам замглавы МИД РФ, в рамках ЕАЭС ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств союза.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ