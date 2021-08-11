В МИД России прокомментировали акцию протеста у Сейма Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий правоохранителей во время акций протеста в России и в прибалтийской республике, указав на отсутствие "либерального флера" на Западе при подавлении протестов в своих странах. Об этом сообщает ТАСС.
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Дипломат напомнила о высказывании главы Литвы, который 23 января 2021 года написал в Twitter: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина". "10 августа 2021 года. Полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. "Демократия не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", – говорится в обращении президента Литвы Науседы", – привела Захарова слова литовского президента в своем Telegram-канале.
– Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома? – добавила Захарова, сопроводив пост хештегом "это другое".
Напомним, во вторник у здания Сейма в Вильнюсе прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса граждан. Участники акции заблокировали выходы из парламента и не давали депутатам покинуть здание. Полиция применила против них слезоточивый газ, позднее правоохранители объявили о начале следствия по факту организации беспорядков, в которые переросла акция протеста. Сообщалось, что протестующие бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой, и о наличии пострадавших.