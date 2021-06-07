Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность. Об этом в понедельник заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, сообщает РИА Новости.
Фото из архива РИА Новости
Он отметил, что сегодня интернет превращается в главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций.
– Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть, – сказал Крутских.
Он также подчеркнул, что Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющееся гарантом прав и свобод своих граждан и играющее основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность.
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В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.