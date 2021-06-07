В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом

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Он отметил, что сегодня интернет превращается в главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций., – сказал Крутских.Он также подчеркнул, что Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющееся гарантом прав и свобод своих граждан и играющее основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность.