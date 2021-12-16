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  2. В МИД РФ заявили, что возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России

В МИД РФ заявили, что возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России

Возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.


«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Беларуси. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ», – говорится в комментарии.

Мария Захарова добавила, что «вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России». «Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей», – отметила официальный представитель МИД РФ.

Фото: ТАСС
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