Россия осуждает санкционную практику Запада - замглавы МИД

Здание МИД РФ. Фото:

ТАСС

подчеркнул Панкин.Он добавил:Дипломат обратил внимание на тот факт, что в рамках ЕАЭС ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств союза.– подытожил он.