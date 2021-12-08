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Россия осуждает санкционную практику Запада - замглавы МИД

Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, которого цитирует РИА Новости.

Здание МИД РФ. Фото: ТАСС

– Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС, – подчеркнул Панкин.

Он добавил:

– В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что в рамках ЕАЭС ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств союза.

– В настоящее время стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку союза, – подытожил он.
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