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  2. В МИД РФ заявили, что Россия готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции

В МИД РФ заявили, что Россия готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции

Россия в случае приглашения белорусской стороной готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет БЕЛТА.


– Организация референдума – исключительно внутреннее дело Беларуси. В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос направления наблюдателей будет решен положительно. Но подчеркну еще раз: пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым, – заявила официальный представитель МИД РФ.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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