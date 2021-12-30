В МИД РФ заявили, что Россия готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции

Россия в случае приглашения белорусской стороной готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет БЕЛТА.
– Организация референдума – исключительно внутреннее дело Беларуси. В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос направления наблюдателей будет решен положительно. Но подчеркну еще раз: пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым, – заявила официальный представитель МИД РФ.