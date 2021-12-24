В МИД РФ призвали Запад задуматься о последствиях санкций против Минска

Возможное прекращение транзита газа через Беларусь не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, однако ЕС должен понимать последствия удушения Минска санкциями. Такое мнение выразил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наша страна может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить.
Алексей Полищук напомнил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям – «Турецкому потоку» и «Северному потоку», украинскому маршруту и через Беларусь. «Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20–25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе», – отметил дипломат.
Он добавил, что «закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды».
Алексей Полищук подчеркнул, что страны Западной и Центральной Европы «продолжают душить Беларусь санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам». При этом поводы для санкций, по словам спикера, создаются искусственно.
Дипломат также сказал, что Россия постоянно призывает страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Он добавил, что западные рестрикции провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.
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