В МИД РФ не исключают возможность обсуждения в ШОС использования китайского аналога SWIFT

Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов не исключил возможность обсуждения министрами финансов стран ШОС вопроса об использовании в рамках организации китайского аналога международной платежной системы SWIFT – Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.
– Эта тема в рамках консультаций по линии национальных координаторов ни разу не поднималась и не обсуждалась. Насколько мне известно, на тех мероприятиях, на тех экспертных встречах, которые состоялись по линии министерств финансов и центробанков, тема также не возникала, – сказал Хакимов в пятницу на онлайн-брифинге. – Не исключаю, что, может быть, кто-то инициирует данный вопрос в ходе планируемой встречи министров финансов, она у нас была назначена буквально в первой декаде июня, но перенесена на более поздний срок.
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