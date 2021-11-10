В МИД РФ назвали чудовищными заявления стран ЕС в отношении миграционного кризиса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 10 ноября назвала чудовищными заявления Польши, Литвы и других стран Евросоюза в отношении миграционного кризиса, пишет ТАСС.
«Все видят эти ужасающие кадры и слышат чудовищные заявления представителей Польши, Литвы, других стран и, к сожалению, объединений на просторах ЕС. Вместо того чтобы эти усилия использовать для разрешения кризиса, а ведь это же не просто кризис, это люди, это дети, женщины, пожилые люди, люди, которым нужна практическая, конкретная, сиюминутная помощь в обеспечении их лекарствами, одеждой, продуктами. Я уже про психологическую помощь не говорю. Та помощь, которая обеспечит им выживание…» – сказала Мария Захарова.
Она добавила, что со стороны Польши наблюдается «очередной виток усилий по нагнетанию эмоций, по манипуляции фактами, информацией, по противодействию работе СМИ». «Это вообще чудовищно. Я много чего ожидала, но я не ожидала, была шокирована тем, как польская сторона обошлась с журналистами», – отметила она.
Мария Захарова также подчеркнула, что делать миграционный кризис предлогом для введения очередных санкций против Беларуси недопустимо.
Фото: ТАСС