МИД заявил об ответных мерах Беларуси на незаконное внешнее санкционное давление

Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки.Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании.Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций.В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами дальней дуги.Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера.– говорится в сообщении.Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон.