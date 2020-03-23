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  2. В МИД рассказали о промежуточных итогах работы по возвращению белорусов домой

В МИД рассказали о промежуточных итогах работы по возвращению белорусов домой

В итоге совместной работы уже оказана помощь более 3,4 тыс. соотечественникам, среди которых группа детей из Юрмалы, спортивная делегация из Молдовы, а также четверо белорусов с круизного лайнера “Коста Пасифика”, рассказали в МИД Беларуси.

— По нашим оценкам в фокусе внимания на сегодняшний день находятся еще несколько тысяч граждан Беларуси, которым потенциально в ближайшее время может потребоваться содействие в возвращении, — пояснили в МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что уже налажена системная отправка наших граждан из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт “Пулково“. Конструктивно решаются ситуации по Литве, Польше и Украине.

— Принято новое распоряжение правительства России, открывающее “организованный наземный транзит” для возвращения граждан стран СНГ (включая Беларусь) на Родину. В этой связи в постоянном тесном контакте с российской стороной, при активной вовлеченности посла России в Беларуси Д.Мезенцева и дипломатов, ведется работа по максимально быстрому определению механизмов и схемы реализации такого транзита, —рассказали в МИД.

Кроме этого, на совместном совещании в МВД России были выработаны дополнительные варианты следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорт “Внуково“. В частности, речь идет о возможности их вылета из аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также наземного выезда на родину. В качестве варианта доставки граждан в аэропорты рассматривается транспорт посольства Беларуси в Москве.

— Сохраняется проблемная ситуация по Индии, в том числе с нашими соотечественниками, оставшимися на Гоа, — подчеркнули в МИД. —Идет активное взаимодействие с российской стороной в связи с тем, что граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками.

Сейчас рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов.

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