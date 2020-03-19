В МИД рассказали, как помогут россиянам в Польше и белорусам в Азии

— В соответствии с установками Главы государства осуществляется тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой, — рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что вопросы уже решаются конструктивно, процесс идет, а ситуация нормализуется. Кроме этого, МИД занимается возвращением примерно ста белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии.

— В частности, сегодня при содействии российский стороны и при активной вовлеченности дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми. Ожидается, что сегодня ночью они уже прибудут в аэропорт Внуково, — отметил спикер МИД.

А вот вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки пока остается нерешенным. При этом посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на родину ранее забронированными рейсами.

— В контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведется поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт Внуково. В настоящий момент сторонами намечены возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Ожидаем более оперативной реакции на наши запросы от российских партнеров, — подытожил Анатолий Глаз.