Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В МИД рассказали, как помогут россиянам в Польше и белорусам в Азии

В МИД рассказали, как помогут россиянам в Польше и белорусам в Азии

— В соответствии с установками Главы государства осуществляется тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой, — рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что вопросы уже решаются конструктивно, процесс идет, а ситуация нормализуется. Кроме этого, МИД занимается возвращением примерно ста белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. 

— В частности, сегодня при содействии российский стороны и при активной вовлеченности дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми. Ожидается, что сегодня ночью они уже прибудут в аэропорт Внуково отметил спикер МИД.

А вот вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки пока остается нерешенным. При этом посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на родину ранее забронированными рейсами.

 В контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведется поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт Внуково. В настоящий момент сторонами намечены возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Ожидаем более оперативной реакции на наши запросы от российских партнеров подытожил Анатолий Глаз.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Охотника подстрелили в Рогачевском районе
Глава МИД Латвии поблагодарил Беларусь за помощь в транзите граждан через "Национальный аэропорт Минск"
Президент о компании «Адани»: это локомотив, пусть берут на прицеп другие предприятия
В субботу прогнозируют до +9 °С, а в воскресенье может выпасть снег
Лукашенко: надо заставить людей отвечать за себя и тех, кто рядом
Лукашенко высказал свое мнение о ситуации в мировой экономике
В Минске задержали парней, которые сливали с грузовиков топливо и продавали его через соцсети
Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки
Компьютерные томографы и искусственный интеллект. Посмотрели на предприятие "Адани", которое посещает Президент
Лукашенко о коронавирусе: этот психоз заставил нас руки мыть
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Это не мир сходит с ума. Это его с ума сводят люди
Под Минском задержали закладчиков мефедрона с партией наркотика
БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Сахар оказался причиной преждевременной смерти
В Каменецком районе чествовали лучших животноводов
«Белавиа» приостановила полеты в Тбилиси и Батуми
Следствие считает водителя самосвала виновным в смертельном ДТП на проспекте Независимости в Минске
Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях
Лукашенко заявил о необходимости проанализировать систему льгот для резидентов СЭЗ
Показывал Сиводедову фото Втюрина, хвастался знакомством с ним — в суде по "делу банкиров" допросили коммерсанта Казанцева
«Белавиа» для вывоза соотечественников организует чартеры в Баку
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Жить обидно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ