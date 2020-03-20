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  2. В МИД рассказали, как будут эвакуировать белорусов из стран Юго-Восточной Азии

В МИД рассказали, как будут эвакуировать белорусов из стран Юго-Восточной Азии

Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос эвакуации белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, передает БЕЛТА.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прорабатывается вопрос эвакуации граждан Беларуси из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Лаос). Отправление авиарейсов планируется с территории Вьетнама обратили внимание в МИД.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить на электронный адрес vn.consul@mfa.gov.by или vietnam@mfa.gov.by следующие личные данные: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, срок действия визы (при наличии), наименование туроператора, у которого был оформлен тур (в случае организованного отдыха), название авиакомпании, которой планировалось осуществить перелет, дату вылета, номер рейса и билета. Также надо указать место текущего пребывания, контактный номер телефона.

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