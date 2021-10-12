В МИД прокомментировали требование властей США закрыть генеральное консульство нашей страны в Соединенных Штатах

По требованию властей США генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке вынуждено прекратить свою работу 21 октября 2021 года. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, как теперь будет происходить порядок обращений наших граждан в дипмиссию в США:
– Беларусь в рамках имеющихся ресурсов и возможностей предпримет максимальные усилия в целях сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США. В частности, граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия должны обращаться за совершением консульских действий в посольство Республики Беларусь в США (Вашингтон). Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в генеральном консульстве, с 1 ноября 2021 года будут переведены на постоянный консульский учет в посольство Беларуси в США.
В ведомстве подчеркнули, что «требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания белорусских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о «поддержке» и «заботе» о белорусском народе».
В МИД добавили, что сожалеют о данном решении. «Заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам», – подытожили в министерстве.