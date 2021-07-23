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В МИД подвели итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси

В Министерстве иностранных дел подвели итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали, что на совещании с участием главы ведомства Владимира Макея обсуждались проблемные аспекты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности МИД, определены с учетом стратегических установок Главы государства конкретные цели белорусской дипломатии и круг актуальных задач на ближайшую перспективу.  

«Владимир Макей подробно очертил ключевые аспекты выстраивания двустороннего сотрудничества с основными партнерами Беларуси в страновом и региональном разрезах, выделил наиболее перспективные направления развития многостороннего взаимодействия на площадках международных организаций и в рамках интеграционных объединений», – отметили в МИД.


В ведомстве добавили, что особое внимание уделили «продвижению торгово-экономической повестки в новых условиях массированного санкционного давления и обостренной мировой конкуренции. Приоритетными для белорусских дипмиссий остаются вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, противодействия агрессивным дискриминационным мерам, улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг, укрепления товаропроводящей сети белорусских предприятий. Отдельное внимание в данном контексте уделено традиционным партнерам, в том числе рынку ЕАЭС, и новым нишам в странах дальней дуги».

Кроме того, обсуждалась возрастающая значимость информационно-аналитического компонента работы белорусских дипмиссий. Констатирована непропорционально высокая степень влияния отдельных инфоповодов, прежде всего искусственных, на развитие межгосударственных отношений и формирование вокруг той или иной проблематики отличной от действительности интерсубъективной реальности. 


Также подчеркнули настроенность на сохранение и углубление наработанного позитивного потенциала сотрудничества по вопросам, носящим глобальный характер и затрагивающим всех акторов международных отношений. В частности, дальнейшее продвижение таких белорусских внешнеполитических инициатив, как борьба с торговлей людьми, сотрудничество стран со средним уровнем дохода, создание пояса «цифрового добрососедства», а также кооперация в целях выполнения универсальных международных документов, например Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. 


«В фокусе внимания совещания были также вопросы белорусской диаспоры, оказания всестороннего содействия и помощи белорусам, оказавшимся в затруднительных ситуациях за рубежом, дальнейшее оттачивание и совершенствование методов антикризисного реагирования белорусской дипломатии на внештатные ситуации международной повестки дня, тематика предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ, международное взаимодействие по вопросам функционирования БелАЭС и т. д.», – уточнили в МИД.

В ведомстве добавили, что за семь дней, пока проходил семинар, «главы белорусских дипмиссий посетили Белорусскую универсальную товарную биржу, ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и «Штадлер Минск», провели ряд деловых встреч с руководством профильных министерств и ведомств, а также индивидуальные консультации с руководителями государственных органов, представителями топ-менеджмента предприятий-экспортеров».


Фото: МИД
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