В МИД назвали консультации Совета Безопасности ООН по Беларуси старым геббельсовским приемом

Вчера по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии прошли закрытые консультации членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по пункту повестки дня «Прочие вопросы» в отношении ситуации вокруг скопления беженцев у западных границ Беларуси. Позиции инициаторов известны, а как в МИД Беларуси оценивают состоявшееся мероприятие?Анатолий Глаз отметил следующее:Абсолютно понятно: напряжение на границе Беларуси с Евросоюзом связано не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи мигрантов, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис. Особенно Польше, обратил внимание пресс-секретарь МИД Беларуси., – подчеркнул Анатолий Глаз.