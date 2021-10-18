В МИД Беларуси прокомментировали отъезд посла Франции

Отъезд из Беларуси назначенного посла Франции Николя де Лакоста стал вынужденной мерой, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
– Да, по той информации, которой мы обладаем, он покинул нашу страну. Господин де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь, – уточнил Анатолий Глаз.
– В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение, – добавил он.
Между тем посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.
– Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий, – заключил пресс-секретарь.