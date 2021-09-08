В МИД Беларуси прокомментировали демарш представительства ЕС

В Министерстве иностранных дел прокомментировали демарш, заявленный МИД представительством Европейского союза в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в ЕС. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
– Сегодня в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства ЕС, – сообщили в МИД.
Отмечается, что в отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно.
– Мы провели брифинг в МИД для глав иностранных дипмиссий после гибели на границе иракского гражданина, насильно выброшенного из Литвы. Кстати, представительство ЕС это мероприятие почему-то проигнорировало. Мы предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, нам нечего скрывать. Однако это предложение также никого не заинтересовало. Мы оказали содействие в проведении визита на границу представителя УВКБ ООН, чтобы он мог побеседовать с ними лично, увидеть реальную ситуацию с беженцами на границе с Польшей. Мы обеспечили к ним доступ сотрудникам Красного Креста. Именно белорусская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь беженцам, которых не хотят принимать в нарушение своих международных и национальных обязательств сопредельные страны. Мы готовы и дальше следовать этой линии, – пояснил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Так, пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально.
– Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС, как участники известных коалиций, имеют к этому прямое отношение, – подчеркнули в пресс-службе.
В МИД констатировали, что геополитически Беларусь не может влиять на выбор путей и пунктов назначения миграции.
– Интересно звучит утверждение ЕС об отсутствии "объективных причин для роста количества нелегальных переходов". Полагаю, это они могли бы рассказать гражданам стран-доноров, прежде всего в актуальной ситуации – Афганистану, – сказал представитель Министерства иностранных дел.
Анатолий Глаз заявил, что для Беларуси важнейшей задачей остается надлежащая защита собственных границ.
– Мы довели до европейской стороны конкретные статистические данные, отражающие системные усилия белорусских пограничников по пресечению каналов незаконной миграции. К сожалению, аналогичных сведений, подкрепленных цифрами, от европейской стороны мы не услышали, – сказал официальный представитель МИД. – Напомню, что именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества. Именно ЕС с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультаций по проблематике миграции. Так кто же на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасываясь ультиматумами, вводя санкции и обусловливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ очевиден.
Вместе с тем было отмечено, что Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике:
– Граница для нас – всегда линия сотрудничества, а не разногласий, – заключили в МИД.
Фото из архива БЕЛТА