В Microsoft раскрыли особенности ближайшего обновления Windows

Первое обновление Windows 10 в 2021 году не содержит существенных изменений, сообщает РИА Новости.
Первый апдейт носит кодовое название 21H1. В его основе – октябрьское обновление Windows 10. Разработчики внесли некоторые исправления, направленные на увеличение стабильности. Есть и некоторые новые функции.
Предварительные сборки Windows 10 21H1 начнут распространяться в ближайшие недели. Релизную версию пользователи Windows получат уже весной 2021 года. Пакет обновления будет объемом 100 МБ.
Серьезные нововведения запланированы в обновлении 21H2, которое известно как Sun Valley. Ожидается, что вместе с этим обновлением в Windows 10 изменится интерфейс, появятся новая панель задач и еще некоторые изменения.
Фото: money.usnews.com
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