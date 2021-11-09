В МГЛУ рассматривают возможность открытия Центра индонезийского языка и культуры

Перспективы сотрудничества с Индонезией обсуждены в Минском государственном лингвистическом университете на встрече ректора МГЛУ с делегацией посольства Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь, сообщили в вузе.

– Состоялась встреча ректора университета Натальи Лаптевой с делегацией посольства Республики Индонезия в России и Беларуси во главе с заместителем посла Азизом Нурвахьюди, – проинформировали в МГЛУ. – На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества в сфере образования: открытие Центра индонезийского языка и культуры на базе МГЛУ, обучение студентов МГЛУ индонезийскому языку, проведение онлайн-занятий по русскому языку как иностранному для индонезийских школьников старших классов.

Стороны также обсудили вопросы установления сотрудничества с высшими учебными заведениями Индонезии.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия установлены 18 июня 1993 года. В августе 2011 года начало работу Посольство Республики Беларусь в Джакарте. Индонезия находится во второй десятке крупнейших направлений белорусского экспорта. В 2019 году на рынок этой страны было поставлено 37 новинок. В частности, первые поставки молочной продукции осуществили компании «Савушкин продукт» и «Бабушкина крынка». В 2020 году Индонезия стала четвертым в мире стратегическим рынком сбыта белорусского хлористого калия. Кроме того, более чем в полтора раза выросли поставки молочной продукции, возобновлены экспортные поставки МАЗа и МТЗ, открыта новая экспортная позиция по беленой целлюлозе для Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. «БелОМА Холдинг» запустил проект по локализации производства средств наблюдения в Индонезии. Подписаны соглашение между правительствами Беларуси и Индонезии о сотрудничестве в области науки и технологий, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством науки, технологий и высшего образования Индонезии по вопросам сотрудничества в сфере высшего образования.

Минский государственный лингвистический университет в настоящее время осуществляет подготовку по 22 иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, португальскому, итальянскому, шведскому, польскому, нидерландскому, китайскому, корейскому, японскому, арабскому, турецкому, персидскому, венгерскому, литовскому, финскому, ивриту, урду, а также русскому и белорусскому как иностранным языкам) и 15 специализациям. В настоящее время реализуется более 100 договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями из 33 стран мира, в том числе из Индонезии.