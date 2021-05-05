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В МГЛУ открылся центр венгерского языка и культуры

Центр венгерского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете. 


Церемония открытия Центра венгерского языка и культуры состоялась в Минском государственном лингвистическом университете 4 мая 2021 года. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии Жолт Чутора и проректор по учебной работе МГЛУ Елена Петровна Бетеня. Открывшийся центр предоставит возможность белорусским студентам лучше познакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями венгерского народа, а также будет способствовать сближению, развитию и укреплению культурных и образовательных связей между государствами.

В МГЛУ отметили, что венгерский язык относят к редким языкам, поскольку на нем разговаривает лишь 15 миллионов человек. Однако в последнее время он приобретает все большую популярность благодаря развитию экономических, политических и культурных связей с Венгрией. Знание венгерского языка позволит расширить возможности в профессиональной сфере и стать уникальным специалистом в своей области.

В настоящее время Институт повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ готов предложить желающим образовательную программу повышения квалификации (на базе высшего образования) на очной вечерней форме обучения «Венгерский язык для межкультурной коммуникации» (базовый уровень), а также обучающие курсы «Практикум по венгерскому языку».

Минский государственный лингвистический университет осуществляет подготовку по 22 иностранным языкам — английскому, немецкому, французскому, испанскому, португальскому, итальянскому, шведскому, польскому, нидерландскому, китайскому, корейскому, японскому, арабскому, турецкому, персидскому, венгерскому, литовскому, финскому, ивриту, урду, а также по русскому и белорусскому как иностранным языкам по 15 специализациям. В структуре МГЛУ шесть факультетов, магистратура, аспирантура, докторантура, Лингвогуманитарный колледж, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, факультет русского языка для иностранных граждан, Институт Конфуция, учебный центр «Вечерние курсы» МГЛУ и семь филиалов кафедр. В вузе обучается более 7 тысяч студентов и трудится полторы тысячи сотрудников. Университет стал альма-матер для студентов из более чем 60 стран мира.

Фото: МГЛУ
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