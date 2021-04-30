В Международный день танца Валентин Елизарьев рассказал, что главное в балете и когда выйдет обновленная «Спящая красавица»

И все-таки начинает маэстро именно с музыки.В том, как музыка силой его таланта превращается в пластику, есть некое волшебство и тайна. Спросила, каким образом ему это удается.ответил маэстро,Елизарьев признается, что у него два главных источника вдохновения – музыка и артисты, на которых он ставит свои балеты.«Интересно» – для Елизарьева ключевое слово. Он любит лепить свои образы по-своему – так, как они ему приснились.И оттого меня всегда мучил вопрос: почему его «Щелкунчик» – на сто процентов авторский, абсолютно не похожий ни на какого другого «Щелкунчика» в мире, а «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу» он всегда ставит в рамках Петипа, очищая, обновляя и доводя традицию до блеска?Причем это никак не связано с творческими периодами в жизни нашего выдающегося хореографа. Абсолютно классический «Дон Кихот» Елизарьева поставлен в 1989 году. Когда в 1990 году в театре переставляли «Спящую красавицу», он предпочел пригласить из Ленинграда народную артистку СССР Ирину Колпакову, а в 2001 году сам поставил этот балет, но опять-таки с твердой опорой на Петипа.И только «Щелкунчик» был и остается ярким исключением. Почему? Может быть, из-за хореографического сна, в котором Елизарьеву явился с начала до конца, весь целиком первый акт «Щелкунчика»? Как говорит сам маэстро, это был очень мощный художественный толчок.Будет ли повторение такого мощного эксперимента с классикой?Не знаю. О «Спящей красавице» Валентин Николаевич сказал так:И так будет, когда 15 мая на сцену вернется совершенно обновленное, роскошное «Лебединое озеро» – опять-таки в постановке Елизарьева на основе Петипа.Что же касается авторских постановок, то Елизарьев в ожидании великой музыки.Фото Большого театра Беларуси