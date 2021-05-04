В мемориальном комплексе «Хатынь» появился макет восстановленного фрагмента деревни

Участники проекта, возвратившие нам представление о довоенной Хатыни, получили почетные дипломы из рук Артура Зельского, директора мемориального комплекса. Трудясь над макетом, девятиклассники Вероника Бритвич, Ван Яньи, Константин Ероменко, Ян Турчинский, Елизавета Лапенко, Божена Гедранович буквально окунулись в то время, узнали множество подробностей.Работа проделана действительно огромная. Проблема заключалась в том, что ни фотографий, ни рисунков, планов или схем деревни не сохранилось. Но школьники не сдались…, – рассказал Константин Ероменко.Чтобы понять, как могла выглядеть довоенная Хатынь, чтобы создать единый образ, ребята обратились к фотографиям военных лет, к изображениям деревень XIX века. В ход шли подручные материалы: ткани, пленка, цветной картон, бархатная бумага, мох, веточки кустарника, бусинки, тертые пробки от шампанского. Миниатюрные фигурки лошадей и коров, воссозданных, как и вся деревня, в масштабе 1:100, приехали из Китая, их заказала Ван Яньи.– подчеркивает Татьяна Войтенко.Василий Ананько, директор гимназии № 75, считает, что его учащиеся своей работой уже оставили след в жизни страны:Елизавета Лапенко с этим согласна:, – рассказала Божена Гедранович.