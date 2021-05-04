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  2. В мемориальном комплексе «Хатынь» появился макет восстановленного фрагмента деревни

В мемориальном комплексе «Хатынь» появился макет восстановленного фрагмента деревни

Палисадники и деревья, колодец с журавлем, белье на веревке, поленница дров, старинный крест у церкви – каждая деталь быта довоенной деревни Хатынь выполнена скрупулезно и тщательно. С октября 2020 года над макетом неустанно трудилась группа учащихся гимназии № 75 Минска под руководством преподавателя изобразительного искусства Татьяны Васильевны Войтенко. Ребята планировали закончить работу ко Дню Победы – и накануне великого праздника макет занял свое место в фотодокументальной экспозиции мемориального комплекса «Хатынь». 




Участники проекта, возвратившие нам представление о довоенной Хатыни, получили почетные дипломы из рук Артура Зельского, директора мемориального комплекса. Трудясь над макетом, девятиклассники Вероника Бритвич, Ван Яньи, Константин Ероменко, Ян Турчинский, Елизавета Лапенко, Божена Гедранович буквально окунулись в то время, узнали множество подробностей. 

Работа проделана действительно огромная. Проблема заключалась в том, что ни фотографий, ни рисунков, планов или схем деревни не сохранилось. Но школьники не сдались…

– Чтобы узнать хотя бы направление улиц, я решил поискать в интернете карты Логойского района и, если повезет, самой Хатыни, – рассказал Константин Ероменко. – Нашел сайты с картами, просмотрел огромное их количество и обнаружил наиболее подходящую. На топографической военной карте Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1932 года можно было отличить дома от сараев и других хозпостроек, направление улиц и многое другое. Распечатал, принес в гимназию, так началось построение плана. На основании карты сделали сначала маленький эскиз деревни, потом большой, на миллиметровой бумаге. Получился, так сказать, макет макета. Затем анализировали информацию, читали воспоминания выживших, выясняли, кто в каком доме жил. Здесь все так, как было – и дома, и сараи, и заборы, и церковь. 


Чтобы понять, как могла выглядеть довоенная Хатынь, чтобы создать единый образ, ребята обратились к фотографиям военных лет, к изображениям деревень XIX века. В ход шли подручные материалы: ткани, пленка, цветной картон, бархатная бумага, мох, веточки кустарника, бусинки, тертые пробки от шампанского. Миниатюрные фигурки лошадей и коров, воссозданных, как и вся деревня, в масштабе 1:100, приехали из Китая, их заказала Ван Яньи. 


– У нас получилась деревня-призрак: дома, колодцы, ведерки, лошадки, тележки – и ни одного человека! – подчеркивает Татьяна Войтенко. – Суть в том, что реконструировать, отстроить заново можно все что угодно, любые усадьбы и памятники архитектуры – но не человеческие жизни! Сожженных людей мы можем только помнить! 

Василий Ананько, директор гимназии № 75, считает, что его учащиеся своей работой уже оставили след в жизни страны:

– Чем больше мы знаем о прошлом, тем ценнее для нас завтрашний день. Эта молодежь являет собой пример будущего страны, которое я вижу мирным и счастливым. Мемориальный комплекс поможет понять разницу между миром и войной. Можно воочию увидеть, какой мирной и красивой была небольшая деревня с ее трудолюбивыми жителями. Разве кто-то мог представить, что их ждет? Став взрослыми, вы не забудете об этом святом месте, приведете сюда своих детей. 


Елизавета Лапенко с этим согласна: 

– Работа над макетом дала нам очень многое. Узнавая дополнительную информацию, проникаешься, привязываешься к этой деревне, к ее воображаемым жителям. Жестокость, с которой истребили мирных людей, просто поражает! Уверена, каждый из нас всегда будет помнить Хатынь и гордиться участием в этом проекте. 

– Конечно, я слышала о Хатыни и раньше, посещала мемориальный комплекс в четвертом классе, – рассказала Божена Гедранович. – Но, будучи ребенком, еще не совсем осознаешь, какая трагедия здесь произошла. Когда работали над макетом, удалось узнать много нового, проникнуться историей Хатыни. У меня есть младшая сестра, тяжело представить, что такие же дети, как она, как я, могли быть уничтожены. Особенно отчетливо осознаешь масштабы трагедии в конце, когда разрозненные элементы собирались в единую картину. 
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Фото: Дарья ТИТОВА
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