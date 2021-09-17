В Мельбурне строители и ремонтники вышли на акцию протеста против ограничительных мер из-за COVID-19

Акция протеста против решения властей штата Виктория в Австралии об ужесточении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции в Мельбурне прошла в центре мегаполиса, передает ТАСС.
Согласно информации телеканала 9News, несколько десятков строителей и работников ремонтных предприятий перекрыли главные улицы Мельбурна в знак протеста против новых ограничительных мер, из-за которых строительные компании приняли решение закрыть комнаты для обеда и отдыха. Протестующие вынесли на центральные улицы мегаполиса пластиковые стулья и перекрыли движение общественного транспорта, сообщив, что раз им больше негде обедать, они будут делать это на открытом воздухе.
Правоохранители окружили строителей и ремонтников, однако никого не задержали. Завершив обед, протестующие вернулись к работе. Руководитель городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Йерун Веймар подчеркнул, что акция протеста была "не слишком разумным решением". Он добавил, что в мегаполисе в последнее время сотрудники строительных компаний все чаще получают положительные результаты тестов на COVID-19.
– [Комнаты отдыха, оборудованные на каждом объекте] представляют наибольшую опасность как места быстрого распространения вируса, – обратил внимание Йерун Веймар.
Ранее правительство штата Виктория приняло решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции всех сотрудников строительных компаний региона. Работники обязаны привиться первой дозой препарата не позднее 24 сентября, в противном случае они будут отстранены от работы.
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