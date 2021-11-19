В Мексике стартует вакцинация подростков от коронавируса

По актуальной информации издания, уже начал работать портал, где граждане из этой возрастной группы могут предварительно зарегистрироваться для прививки. Затем они смогут вакцинироваться от коронавируса в медучреждениях страны.По данным местных властей, смертность в результате заражения коронавирусом в возрастной группе от 15 до 17 лет низкая. Но рост заболеваемости среди подростков все равно наблюдается. В стране продолжается иммунизация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих инвалидность. Пока ею охвачено менее 10% жителей.Уточняется, что в рамках кампании по вакцинации в Мексике хотя бы одну дозу препарата от коронавируса получили 75,6 млн жителей, полный курс вакцинации прошли 63,69 млн человек – 52% от 126-миллионного населения. С конца декабря прошлого года латиноамериканская страна получила 166,19 млн доз разных вакцин от коронавируса, среди них есть и российский препарат "Спутник V".По данным мексиканского минздрава, 18 ноября в стране было зарегистрировано 356 летальных исходов от последствий инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии скончались 291 929 пациентов. Общее число заболевших составляет 3 854 994.