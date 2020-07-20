Минимум пять человек были травмированы 20 июля при взрыве на трубопроводе, который принадлежит мексиканской нефтегазовой компании Pemex. Происшествие случилось в одном из районов города Поса-Рика в штате Веракрус на юго-востоке страны, пишет ТАСС.
"Приходит информация о взрыве на трубопроводе Pemex в районе Ла-Барита, – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter регионального управления гражданской обороны. – Согласно предварительным данным, пять человек пострадали, они были доставлены в больницу". Данные о причинах инцидента не сообщались.
По сведениям властей, сейчас угроза для населения ликвидирована, утечки из трубопровода не случилось. Представители Pemex занимаются ликвидацией последствий случившегося.
В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим, которым владеет Pemex, случился взрыв. В тот момент там были несколько сотен человек, из которых около 70 погибли на месте, еще более 60 позднее умерли в госпиталях от полученных ожогов и травм.
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В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании
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