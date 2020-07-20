В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании

говорится в сообщении, опубликованном в Twitter регионального управления гражданской обороны.. Данные о причинах инцидента не сообщались.По сведениям властей, сейчас угроза для населения ликвидирована, утечки из трубопровода не случилось. Представители Pemex занимаются ликвидацией последствий случившегося.В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим, которым владеет Pemex, случился взрыв. В тот момент там были несколько сотен человек, из которых около 70 погибли на месте, еще более 60 позднее умерли в госпиталях от полученных ожогов и травм.