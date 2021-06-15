Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской защиты штата.
Фото: flickr.com
Инцидент произошел в штате Халиско. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома. На месте крушения поезда идут работы, сотрудники гражданской защиты разбирают завалы.
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В Мексике поезд врезался в жилые дома: один человек погиб, три пострадали
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