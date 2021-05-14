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  2. В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19

В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19

Число мексиканцев, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020-го, достигло 219 901. Такая информация была озвучена на пресс-конференции, которую провел глава департамента укрепления здоровья минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала, сообщает ТАСС. 


Темпы распространения инфекции в стране снижаются со второй половины января. По примерным оценкам минздрава, COVID-19 в Мексике заразились в общей сложности 2,56 млн человек, из них 18,8 тыс. – в последние 14 дней. На сегодня выздоровели 1,89 млн инфицированных.

С конца декабря 2020 года власти использовали 21,9 млн доз препаратов различных производителей для защиты от COVID-19 медперсонала, пожилых людей и учителей. Полный курс вакцинации прошли уже 9,81 млн человек. 
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Фото: РЕЙТЕР
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