Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Мексике не менее десяти полицейских пострадали в столкновениях с уличными торговцами

В Мексике не менее десяти полицейских пострадали в столкновениях с уличными торговцами

В результате столкновений уличных торговцев с полицейскими в Валье-де-Чалько, одном из пригородов Мехико, пострадали не менее десяти сотрудников полиции. Столкновения начались после дорожно-транспортного происшествия с участием патрульной машины и автомобиля предпринимателя, пишет ТАСС.

Архивное фото

После аварии около 100 коллег потерпевшего торговца напали на группу полицейских. Их забрасывали камнями и били палками, из-за чего сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. 

Во время столкновений серьезное ранение получил как минимум один человек. Кроме того, повреждено около десяти патрульных машин.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется поиск зачинщиков беспорядков.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция
В Могилеве в мае будет введен в эксплуатацию экспериментальный «электродом»
Фотофакт: пробки и очереди в Москве после введения пропусков
Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет
Профилактика гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции - рекомендации Минздрава
Прогноз погоды на 16 апреля: до 17 градусов тепла, дожди и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
В Буда-Кошелево вынесли приговор по делу о гибели подростка
Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств
Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение
В поездах с нумерованными местами вводится рассадка с учетом рекомендованной социальной дистанции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
В ЕЭК стал вакантным пост министра по таможенному сотрудничеству
Парламент Беларуси 16 апреля рассмотрит пакет документов по развитию евразийской интеграции
Два частных дома горели утром в Минске
Снова дизельгейт: более 250 000 человек подали иск против Volkswagen
В Чехии с 20 апреля разрешат проводить свадьбы, посещать рынки и мастерские
Демонстрационный кластер зеленых энергетических технологий создается в Костюковичском районе
Дания первой в Европе открывает школы и детские сады после введения ограничительных мер из-за пандемии
Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина
Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже
Миллиарды рублей каждый месяц. Владелец ГУМа оценил потери от карантина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ