В Мексике не менее десяти полицейских пострадали в столкновениях с уличными торговцами

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После аварии около 100 коллег потерпевшего торговца напали на группу полицейских. Их забрасывали камнями и били палками, из-за чего сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие.Во время столкновений серьезное ранение получил как минимум один человек. Кроме того, повреждено около десяти патрульных машин.Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется поиск зачинщиков беспорядков.