В Мексике две футболистки погибли, еще три пострадали от удара молнии

ЧП случилось во время матча женской футбольной лиги в муниципалитете Тлауак на юго-востоке мексиканской столицы Мехико.
Матч прервали из-за сильного дождя, сообщает Universal. Пять спортсменок вернулись на поле за оставленным мячом, и в этот момент по ним ударила молния.
Всех пострадавших доставили в больницу, передает РИА Новости, однако двух из них спасти не удалось. Одна умершая спортсменка была несовершеннолетней.
Сообщается, что три спортсменки получили ожоги второй степени, их жизнь вне опасности.
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