В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке

В пещере Чикиуйте в центре Мексики ученые нашли пока самые древние следы присутствия человека в Новом Свете. Они указывают, что первые Homo sapiens проникли на его территорию как минимум 30 тысяч лет назад, пишет ТАСС.
Антропологи собирают фрагменты ДНК из пещеры Чикиуйте
© Devlin A. Gandy
"Мы десятилетиями ожесточенно спорили о том, когда первые люди проникли в Америку. После находок в пещере Чикиуйте, которую можно назвать "древнейшим мотелем Нового Света", будет еще больше дебатов. Это связано с тем, что местные следы людей примерно на 15 тысяч лет старше, чем предполагаемое время появления людей в Мексике", – рассказал один из авторов исследования, профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев, которого цитирует научный журнал Nature.
Антропологи считают, что в приполярные регионы Северной Евразии люди попали примерно от 17 до 24 тыс. лет назад, когда закончилась последняя эпоха оледенения. За следующие десять тысячелетий предки современных коренных народов Сибири покорили территорию сразу двух континентов, Евразии и Северной Америки, и сформировали десятки уникальных культур.
До недавнего времени историки предполагали, что предки современных индейцев переселились в Северную Америку из Южной Сибири и Алтая примерно 14–15 тыс. лет назад в ходе одиночной волны миграции. Последующие археологические открытия и расшифровка ДНК некоторых древних индейцев, которую проводили Виллерслев и его коллеги, показала, что на самом деле это было не так.
Опираясь на эти данные, ученые считают, что предки индейцев попали на территорию Нового Света в результате трех или даже четырех волн миграции. Все они проходили в разное время и начинались из разных источников. Подобные открытия заставляют и антропологов, и генетиков искать потенциальных предков современных индейцев и их вымерших "кузенов" из первых волн переселенцев, изучая недавно найденные останки древних обитателей Сибири, Аляски и прочих регионов Арктики.
Виллерслев и его коллеги исследовали пещеру Чикиуйте, которая расположена в горах Астильеро в центре Мексики. Раскопки на ее территории начались еще в 2012 году, когда мексиканские археологи нашли там необычно древние орудия труда: их возраст составлял около 20 тыс. лет. Изучая находки из этой пещеры, исследователи выяснили, что представления о связи первых жителей Нового света и современных индейцев были ошибочными.
Несмотря на противодействие местных наркокартелей, исследователи продолжили работу. За следующие восемь лет они нашли почти две тысячи следов человеческой деятельности: каменные орудия труда, обожженные кости животных, кострища и различный мусор. Часть артефактов залегала рядом с органическими останками, благодаря чему археологи вычислили их точный возраст.
К большому удивлению археологов, многие из этих орудий труда и костей оказались необычно древними: их возраст составлял от 25 до 30 тыс. лет. Поэтому исследователи детально изучили почву пещеры и кости, пытаясь найти там следы человеческой ДНК. В этом ученых постигла неудача, однако обрывки геномов животных показывают, что в пещере были останки самых разных животных, начиная с медведей и заканчивая крысами-прыгунами.
Подобный набор костей, как отмечают ученые, не мог возникнуть в пещере сам по себе. Он свидетельствует о том, что пещера периодически была временным пристанищем для разных групп людей, которые следовали за стадами крупных животных, населявших тогда Северную Америку.
"Мы не знаем, кем были эти люди, откуда они пришли и куда направлялись. Пока они представляют для нас абсолютную загадку. В прошлом мы ошибочно думали, что современные индейцы Америки – потомки первых ее обитателей. Однако наши раскопки показывают, что не они были первыми народами Нового Света", – подытожил профессор Университета Сакатекаса (Мексика) Кирпиан Арделеан, который отвечал за раскопки в пещере.
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В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке
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