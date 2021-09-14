В МЧС за сутки поступило 5 сообщений о потерявшихся в лесу

– пояснили в пресс-службе министерства.Работниками МЧС спасены 5 человек, двое пропавших в Лельчицком и Житковичском районах Гомельской области к настоящему моменту не найдены.Как дополнили в Гомельском областном управлении МЧС, вчера в 8:20 спасатели получили информацию о том, что пенсионерка 1946 года рождения в минувшую субботу ушла в лес около деревни Белев Житковичского района и не вернулась. На поиски отправились сотрудники РОЧС и РОВД, волонтеры. В 15:40 мероприятия завершились, но их планируют возобновить.В 14:34 информация о пропавшем мужчине поступила из Лельчицкого района. Мужчина 1970 года рождения в 10:00 ушел в лес вблизи деревни Жмурное. Пропавшего местного жителя искали милиционеры и спасатели, поиски прекратили в 20:00, но они будут продолжены.О еще одном потерявшемся в Ветковском районе спасатели узнали в 16:18. Работники МЧС, правоохранители и сотрудники спецлесхоза искали в лесном массиве около деревни Шейка мужчину 1968 года рождения. В 18:20 его обнаружили сотрудники РОВД на проселочной дороге возле деревни Куты. Мужчина чувствовал себя хорошо, помощь медиков не потребовалась.